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Число жертв урагана "Милтон" возросло до 11 человек

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Во Флориде число жертв урагана "Милтон" выросло до 11 человек, сообщает NBC News со ссылкой на чиновников и полицейских на местах.

В округе Сент-Люси на Атлантическом побережье, где образовались торнадо, пока подтверждена смерть пяти человек. Еще два человека погибли в Сент-Петерсбурге, по данным полиции. Шериф округа Волусия сообщил о троих погибших. И в округе Ситрус погиб человек в результате падения дерева на автомобиль.

Полный масштаб ущерба еще не оценен.

"Милтон", будучи ураганом третьей категории, обрушился на западное побережье Флориды недалеко от Сиеста-Ки в среду в 20:30 по местному времени (четверг 03:30 по Москве). Порывы ветра достигали 193 км/ч. Ураган вызвал во Флориде ливни и наводнения, а также не менее 20 торнадо.

Сент-Петерсбург Сент-Люси Волусия Флорида Милтон США
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