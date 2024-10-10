Ураган "Милтон", прошедший по Флориде, сместился в Атлантический океан

Фото: Sean Rayford/Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ураган "Милтон", прошедший по Флориде, движется в восточном направлении в Атлантическом океане, сообщает в четверг Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

Очаг стихийного бедствия в настоящее время находится в 120 км восточнее побережья Флориды. Ожидается, что в течение ближайших дней ураган продолжит движение в восточном направлении, отдаляясь от материка.

При этом местные метеорологические службы предупреждают, что мощные порывы ветра в восточной, центральной и северо-восточной части Флориды сохранятся как минимум в ближайшие часы.

Повышенный уровень опасности действует также в других штатах США: Джорджии и Южной Каролине.

Ранее "Милтон" обрушился на Флориду. Поступали данные о двух погибших и пяти доставленных в больницу пострадавших из-за вызванного ураганом торнадо в округе Сент-Луси. Более 3 млн человек остались без света.