ВВС Израиля атаковали центр Бейрута

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Израильская авиация нанесла удары по центральной части Бейрута, сообщает издание The National.

Один из ударов пришелся по строению в районе ан-Нуэйри, а другой - в Рас ан-Наабе. Над местами ударов поднимается дым.

NBC отмечает, что в воздухе были слышны звуки пролетавших ракет. Телеканал уточняет, что места этих ударов удалены от районов Бейрута, которые ранее атаковал Израиль. Также пока неясно, по каким целям в этот раз нанесли удар израильские ВВС.