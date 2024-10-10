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ВВС Израиля атаковали центр Бейрута

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Израильская авиация нанесла удары по центральной части Бейрута, сообщает издание The National.

Один из ударов пришелся по строению в районе ан-Нуэйри, а другой - в Рас ан-Наабе. Над местами ударов поднимается дым.

NBC отмечает, что в воздухе были слышны звуки пролетавших ракет. Телеканал уточняет, что места этих ударов удалены от районов Бейрута, которые ранее атаковал Израиль. Также пока неясно, по каким целям в этот раз нанесли удар израильские ВВС.

Хроника 07 октября 2023 года – 10 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Бейрут Ливан
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