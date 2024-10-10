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Минздрав Ливана сообщил об 11 жертвах авиаударов по Бейруту

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В результате израильских авиаударов по центральным районам Бейрута погибли не менее 11 человек, сообщает телеканал "Аль-Майядин" со ссылкой на Минздрав Ливана. Еще 48 человек получили ранения.

Некоторые СМИ сообщили, что целью ударов по Бейруту стал "высокопоставленный представитель" ливанского шиитского движения "Хезболла" Вафик Сафа. Он считался ответственным за доставку контрабандных грузов и организацию поездок членов "Хезболлы".

Хроника 07 октября 2023 года – 10 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бейрут Ливан Минздрав Хезболла Израиль
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