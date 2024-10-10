Поиск

Минздрав Ливана сообщил о 18 погибших в Бейруте при израильских авиаударах

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Жертвами израильских авиаударов по центральным районам Бейрута в четверг стали не менее 18 человек, сообщает телеканал "Аль-Майядин" со ссылкой на Минздрав Ливана.

Еще 92 человека получили ранения.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 48 раненых.

В свою очередь ряд СМИ сообщали, что целью ударов по Бейруту стал "высокопоставленный представитель" ливанского шиитского движения "Хезболла" Вафик Сафа. Он считается ответственным за доставку контрабандных грузов и организацию поездок членов "Хезболлы".

Кроме того, по данным Associated Press, в результате одного из авиаударов "обрушилось целое здание".

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла". ЦАХАЛ также заявил о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно проводят ракетные обстрелы израильской территории.

Хроника 07 октября 2023 года – 10 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бейрут Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 10 октября

Министр экономики Израиля считает необходимым атаковать ядерный потенциал Ирана

Министр экономики Израиля считает необходимым атаковать ядерный потенциал Ирана

Подписан меморандум о возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию

Подписан меморандум о возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию

Ураган "Милтон", прошедший по Флориде, сместился в Атлантический океан

Ураган "Милтон", прошедший по Флориде, сместился в Атлантический океан
Обострение палестино-израильского конфликта

При ударе Израиля по штабу сил ООН в Ливане пострадали два миротворца

У Путина в Казани с 21 по 24 октября запланировано около 20 двусторонних встреч

Хан Ган получила Нобелевскую премию по литературе

Хан Ган получила Нобелевскую премию по литературе
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });