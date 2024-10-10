Минздрав Ливана сообщил о 18 погибших в Бейруте при израильских авиаударах

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Жертвами израильских авиаударов по центральным районам Бейрута в четверг стали не менее 18 человек, сообщает телеканал "Аль-Майядин" со ссылкой на Минздрав Ливана.

Еще 92 человека получили ранения.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 48 раненых.

В свою очередь ряд СМИ сообщали, что целью ударов по Бейруту стал "высокопоставленный представитель" ливанского шиитского движения "Хезболла" Вафик Сафа. Он считается ответственным за доставку контрабандных грузов и организацию поездок членов "Хезболлы".

Кроме того, по данным Associated Press, в результате одного из авиаударов "обрушилось целое здание".

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла". ЦАХАЛ также заявил о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно проводят ракетные обстрелы израильской территории.