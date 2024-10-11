Дипломаты Персидского залива объяснили, почему не ждут удара Израиля по Ирану

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Арабские страны, скорее всего, не разрешат Израилю использовать свое воздушное пространство для возможной атаки на Иран, сообщил NBC дипломат.

Он считает сомнительным, чтобы какая-либо арабская страна разрешила израильтянам использовать свое воздушное пространство для удара по Ирану.

Другой дипломат из одного из государств региона отметил, что Иран предупреждал местные страны: если они окажут какую-либо помощь Израилю, то это может привести к войне.

"Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива не заинтересован в том, чтобы попасть под перекрестный огонь. В центре нашего внимания - деэскалация ситуации", - сказал он.

NBC напоминает, что ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи совершил поездки в Катар и Саудовскую Аравию. В королевстве он провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Ранее The Wall Street Journal также сообщала, что Тегеран по дипломатическим каналам пригрозил странам-союзникам США на Ближнем Востоке нападением в случае, если их территории или воздушное пространство используют при ожидаемом израильском ударе по Ирану. По данным WSJ, угрозы подействовали, арабские страны сообщили США, что они не будут помогать какому-либо нападению на Иран.

1 октября Корпус стражей Исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.