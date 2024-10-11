Штаб Трампа попросил усилить его охрану военной авиацией

Фото: Bill Pugliano/Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Представители предвыборного штаба Дональда Трампа обратились к властям США с требованием усилить его охрану, пишет The Washington Post со ссылкой на электронную переписку штаба и источники.

По сведениям газеты, штаб запросил, чтобы в последние недели перед выборами были расширены ограничения на полеты над его резиденциями и местами проведения предвыборных мероприятий, чтобы места для митингов в колеблющихся штатах были оборудованы пуленепробиваемыми стеклами, и чтобы кортежи Трампа сопровождали военные автомобили. Также штаб просит, чтобы места предвыборных митингов облетали военные самолеты.

WP называет эти запросы беспрецедентными, поскольку за всю историю выборов никто из кандидатов не запрашивал помощи военной авиации.

Запросы были сформулированы после того, как советники Трампа получили сообщения спецслужб о том, что Иран продолжает вынашивать планы его убийства, пишет издание со ссылкой на электронную переписку с людьми, пожелавшими остаться неназванными ввиду чувствительности проблемы.

Руководители штаба Трампа в последние две недели в переписке с Секретной службой выражали разочарование мерами охраны Трампа отмечали, что планирование его предвыборной кампании затруднено из-за угроз, в то время как экс-президент рассчитывает провести гораздо больше мероприятий в последние недели перед выборами.

Первой о требованиях штаба сообщила New York Times.

За последние несколько месяцев на Трампа были совершены две попытки покушения. Источники WP отмечают, что у ФБР нет никаких доказательств, что за этими инцидентами мог стоять Иран, однако в спецслужбе полностью не могут исключить такую возможность.

Секретная служба США ранее усилила охрану экс-президента Трампа после появления информации о планах Ирана убить Трампа, сообщала CNN со ссылкой на источники.