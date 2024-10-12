Поиск

Израиль сообщил о продолжающихся ракетных обстрелах из Ливана

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Более тридцати ракет запущено в сторону севера Израиля из Ливана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Поступили данные о примерно 35 ракетах, запущенных из Ливана по Израилю. Некоторые были сбиты", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

Израильское телевидение передает, что из-за этого обстрела два израильтянина получили легкие ранения. Ранее в субботу с территории Ливана запустили по Израилю еще 30 ракет. Тогда сообщений о пострадавших не поступило.

В миреПремьер-министр Ливана призвал СБ ООН обязать Израиль и "Хезболлу" прекратить огоньЧитать подробнее

Израильские военные продолжают в субботу точечные наземные операции на юге Ливана. Так, командование ЦАХАЛ призвало жителей еще 22 небольших населенных пунктов в Ливане покинуть дома в преддверии израильских военных операций.

Израиль ранее осенью начал ограниченные по масштабам сухопутные операции в приграничных районах на юге Ливана против группировки "Хезболла". В "Хезболле", в свою очередь, продолжают ракетные обстрелы израильской территории.

Хроника 07 октября 2023 года – 12 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан ЦАХАЛ Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Алишер Усманов подал жалобу в прокуратуру Кельна на немецкого журналиста

Что случилось этой ночью: суббота, 12 октября

Ущерб от урагана "Милтон" в США составил около $50 млрд

Ущерб от урагана "Милтон" в США составил около $50 млрд

Штаб Трампа попросил усилить его охрану военной авиацией

Штаб Трампа попросил усилить его охрану военной авиацией

Индекс потребдоверия в США в октябре неожиданно снизился до 68,9 пункта

Индекс потребдоверия в США в октябре неожиданно снизился до 68,9 пункта
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });