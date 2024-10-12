Израиль сообщил о продолжающихся ракетных обстрелах из Ливана

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Более тридцати ракет запущено в сторону севера Израиля из Ливана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Поступили данные о примерно 35 ракетах, запущенных из Ливана по Израилю. Некоторые были сбиты", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

Израильское телевидение передает, что из-за этого обстрела два израильтянина получили легкие ранения. Ранее в субботу с территории Ливана запустили по Израилю еще 30 ракет. Тогда сообщений о пострадавших не поступило.

Израильские военные продолжают в субботу точечные наземные операции на юге Ливана. Так, командование ЦАХАЛ призвало жителей еще 22 небольших населенных пунктов в Ливане покинуть дома в преддверии израильских военных операций.

Израиль ранее осенью начал ограниченные по масштабам сухопутные операции в приграничных районах на юге Ливана против группировки "Хезболла". В "Хезболле", в свою очередь, продолжают ракетные обстрелы израильской территории.