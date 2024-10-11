Премьер-министр Ливана призвал СБ ООН обязать Израиль и "Хезболлу" прекратить огонь

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал Совет безопасности ООН принять резолюцию о незамедлительном прекращении огня между Израилем и ливанской шиитской группировкой "Хезболла", сообщает The Times of Israel. В СБ ООН направлен соответствующий запрос.

Микати напомнил, что правительство Ливана настаивает на выполнении резолюции СБ 1701 и размещении ливанской армии на юге Ливана.

Принятая в августе 2006 года резолюция СБ ООН 1701 была призвана положить конец израильско-ливанскому конфликту. Помимо прекращения огня и вывода израильский войск с ливанской территории, документ предусматривал разоружение и отвод подразделений "Хезболлы" от границы с Израилем за реку Литани в глубь территории Ливана, развертывание армии Ливана и миротворческих сил ООН (ВСООНЛ) на юге страны.

Израиль также настаивает на выполнении этой резолюции.

В конце сентября глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна не согласится на прекращение огня в Ливане, пока "Хезболла" не уйдет с юга страны и не будет разоружена.

"Единственный приемлемый для Израиля способ прекратить огонь - это отвести "Хезболлу" на север от реки Литани и разоружить ее", - отметил министр.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля начала ограниченные наземные рейды против интересов группировки на юге Ливана. 27 сентября израильские ВВС нанесли мощный авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате этого удара погиб генеральный секретарь движения Хасан Насралла.

10 октября премьер-министр Ливана сообщил, что дипломатические контакты, нацеленные на поиск мирного решения конфликта между Израилем и "Хезболлой", стали активнее.

"Проводятся контакты с участием США и Франция для обсуждения временного прекращения огня с целью мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке", - сказал он.

Ранее Микати высказался в поддержку инициативы США и Франции установить временную паузу в боевых действиях между Израилем и "Хезболлой".

На этой неделе появились также сообщения, что "Хезболла" изменила свою позицию и готова согласиться на безусловное прекращение огня с Израилем.