Около 40 человек получили ранения на севере Израиля при атаке дронов "Хезболлы"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - На севере Израиля около 40 человек получили травмы в ходе атаки ливанского шиитского движения "Хезболла" с применением беспилотников, сообщают в воскресенье израильские СМИ.

По данным The Jerusalem Post, со стороны Ливана были запущены три дрона, системы ПВО перехватили два из них, а один беспилотник достиг района населенного пункта Биньямин. Отмечается, что сирены тревоги в этот момент не звучали.

Согласно The Times of Israel, девять из 40 пострадавших находятся в критическом и тяжелом состоянии. Все получившие ранения отправлены в больницы.