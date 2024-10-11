В "Хезболле" готовы урегулировать конфликт в Ливане и мирным путем

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Движение "Хезболла" может рассмотреть не только вооруженное сопротивление, но и иные варианты действий ради прекращения ударов Израиля, заявил телеканалу LBCI глава пресс-службы движения Мухаммад Афиф.

"Наш абсолютный приоритет - победить врага, силой заставить его прекратить агрессию. И все же мы открыты в отношении любых усилий, которые бы остановили агрессию", - сказал он.

По его словам, "Хезболла" задействовала в борьбе с Израилем лишь часть сил, и позиции движения прочны. Афиф обвинил Израиль в том, что тот атакует южные предместья Бейрута "под фальшивым предлогом" того, что он наносит удары по складам вооружений. Также он сказал, что израильское командование скрывает потери среди израильских военных.

Афиф считает, что международное сообщество уделяет недостаточно внимания действиям Израиля в Ливане.