Трамп обвинил нынешние власти США в том, что они ведут страну к мировой войне

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп считает, что нынешние американские власти ведут страну к мировой войне.

"У нас есть проблема... Я очень беспокоюсь о том, что через три или четыре месяца мы будем в состоянии мировой войны из-за людей, которые сейчас находятся у власти", - приводят американские СМИ слова Трампа на предвыборном митинге в Калифорнии.

Он также вновь заявил, что завершит конфликт на Украине и покончит с хаосом на Ближнем Востоке.

Как отметил Трамп, "и определенно я предотвращу Третью мировую войну, к которой мы так близки".

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.