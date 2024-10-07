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Российская авиация нанесла удары по трем местам базирования сирийских боевиков

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - ВКС России нанесли удары по трем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"Командованием вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. За прошедшие сутки ВКС России нанесли удары по трем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", -сказал Игнасюк на брифинге в понедельник.

Он сообщил, что за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Латакия - два обстрела, в провинции Алеппо - один обстрел.

По его словам, в результате сброса двух самодельных взрывных устройств с беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа на позиции сирийской армии в районе населенного пункта Хан-эс-Себиль провинции Идлиб ранен один военнослужащий, еще один военнослужащий ранен в результате минометного обстрела в районе населенного пункта Кинсибба провинции Латакия.

Игнасюк сообщил, что при проверках укрытий незаконных вооруженных формирований, пораженных ударами ВКС в период с 23 сентября, обнаружено 16 схронов с оружием американского производства.

Он заявил также, что за сутки со стороны возглавляемой США коалиции отмечено четыре случая нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений авиацией коалиции правил использования сирийского воздушного пространства: парой истребителей F/А-18 (два раза) и парой штурмовиков А-10 (два раза).

ВКС России Идлиб Хомс Сирия
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