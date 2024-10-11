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ВКС России нанесли удары по двум местам базирования боевиков в провинции Хомc

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары по двум выявленным местам базирования боевиков в провинции Хомс, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах провинции Хомс", - сказал Игнасюк на брифинге в пятницу.

Он сообщил также, что над провинцией Хомс произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 возглавляемой США коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии.

"Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения", - заявил Игнасюк.

За прошедшие сутки, сказал он, со стороны коалиции зафиксировано два случая нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки отмечено шесть нарушений авиацией коалиции правил использования сирийского воздушного пространства парой истребителей F-15 (три раза).

Игнасюк сообщил также, что в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Латакия - два обстрела, в провинции Алеппо - один обстрел.

ВКС России Идлиб Латакия Алеппо Хомс ЦПВС
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