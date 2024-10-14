Генштаб КНДР распорядился привести в готовность артиллерию на границе с Южной Кореей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Генеральный штаб Корейской народной армии поручил приграничным артиллерийским соединениям и частям находиться в готовности к стрельбе на фоне возможности нарушения воздушного пространства южнокорейскими БПЛА, передает радиостанция "Голос Кореи".

"Генштаб КНА сделал распоряжение приграничным артиллерийским соединениям и войсковым частям быть в готовности стрельбы в связи с тем, что предвидится возможность нарушения границы беспилотниками РК (Республики Корея - ИФ)", - сообщил "Голос Кореи".

Речь, по мнению Пхеньяна, идет о "крайне опасной военно-политической провокации" Сеула с использованием беспилотников.

МИД КНДР в пятницу заявлял, что Сеул в октябре трижды запускал беспилотники над Пхеньяном для распространения листовок, и назвал это провокацией.

В свою очередь сестра северокорейского лидера заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон в своем заявлении для прессы, которое публикуют северокорейские СМИ, предупредила, что Южную Корею ждет "ужасная катастрофа", если сеульские дроны снова заметят в Пхеньяне. Ким Ё Чжон, согласно заявлению, призвала южнокорейских военных принять меры для предотвращения повторного нарушения воздушного пространства КНДР.