Поиск

Генштаб КНДР распорядился привести в готовность артиллерию на границе с Южной Кореей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Генеральный штаб Корейской народной армии поручил приграничным артиллерийским соединениям и частям находиться в готовности к стрельбе на фоне возможности нарушения воздушного пространства южнокорейскими БПЛА, передает радиостанция "Голос Кореи".

"Генштаб КНА сделал распоряжение приграничным артиллерийским соединениям и войсковым частям быть в готовности стрельбы в связи с тем, что предвидится возможность нарушения границы беспилотниками РК (Республики Корея - ИФ)", - сообщил "Голос Кореи".

Речь, по мнению Пхеньяна, идет о "крайне опасной военно-политической провокации" Сеула с использованием беспилотников.

МИД КНДР в пятницу заявлял, что Сеул в октябре трижды запускал беспилотники над Пхеньяном для распространения листовок, и назвал это провокацией.

В свою очередь сестра северокорейского лидера заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон в своем заявлении для прессы, которое публикуют северокорейские СМИ, предупредила, что Южную Корею ждет "ужасная катастрофа", если сеульские дроны снова заметят в Пхеньяне. Ким Ё Чжон, согласно заявлению, призвала южнокорейских военных принять меры для предотвращения повторного нарушения воздушного пространства КНДР.

КНДР Сеул Пхеньян Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евросоюз требует объяснений от Израиля в связи с нападениями на силы ООН в Ливане

Евросоюз требует объяснений от Израиля в связи с нападениями на силы ООН в Ливане
Обострение палестино-израильского конфликта

Почти 70 человек получили ранения на севере Израиля при атаке "Хезболлы"

Почти 70 человек получили ранения на севере Израиля при атаке "Хезболлы"

SpaceX впервые смогла посадить носитель Super Heavy на стартовую площадку

SpaceX впервые смогла посадить носитель Super Heavy на стартовую площадку

В США самая большая в мире ракета стартовала на орбиту в новый тестовый полет

В США самая большая в мире ракета стартовала на орбиту в новый тестовый полет

Трамп обвинил нынешние власти США в том, что они ведут страну к мировой войне

Расстыковка корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отложена из-за непогоды

Расстыковка корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отложена из-за непогоды

В Египте столкнулись два пассажирских поезда, есть пострадавшие

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

США могут разместить в Израиле систему противоракетной обороны THAAD

Мощный шторм оставил 1,6 млн человек в Сан-Паулу без электричества

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });