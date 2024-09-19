КНДР сообщила об испытаниях баллистической и крылатой ракет в среду

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Северная Корея в среду провела испытательные пуски новой тактической баллистической ракеты и модернизированной стратегической крылатой ракеты, сообщает ЦТАК.

"Главное управление ракетостроения КНДР 18 сентября успешно провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты нового типа "Хвасонпхо-11да-4,5" и испытательный запуск модернизированной стратегической крылатой ракеты", - говорится в сообщении.

Согласно ЦТАК, тактическая баллистическая ракета нового типа была оснащена сверхкрупной боеголовкой с обычными зарядами весом 4,5 тонн.

"Цель испытательного запуска заключалась в подтверждении точности попадания ракеты со сверхкрупной боеголовкой в цель средней дальности на расстоянии до 320 км и мощи взрыва сверхкрупной боеголовки", - уточняет агентство.

Отмечается, что также был проведен испытательный пуск стратегической крылатой ракеты, мощность которой была "улучшена".

Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил запусками.

Как пишет ЦТАК, он выразил "большое удовлетворение результатами испытательных запусков", а также отметил, что ситуация в регионе показывает, что работа по укреплению военных сил самозащиты должна стать "важнейшим делом" государства.

По его словам, "обладание мощной силой позволяет сдерживать и срывать стратегический просчет и волю врагов к применению вооруженных сил, и что это же является настоящей силой сдерживания, защищающей мир и безопасность".

Как сообщало агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных, Северная Корея в среду утром произвела пуск нескольких баллистических ракет малой дальности в северо-восточном направлении.