Что случилось этой ночью: понедельник, 14 октября

Израиль нанес удар по больнице в Газе, КНДР привела в боевую готовность артиллерию вблизи границы, Китай начал военные учения у Тайваня

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль нанес удар по больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа, где, по данным военных, действовал командный центр движения ХАМАС. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что из-за удара вспыхнул пожар, охвативший свыше 30 палаток палестинцев. По меньшей мере четыре человека погибли, 70 получили ранения, передают арабские СМИ.

- 67 человек получили ранения на севере Израиля при атаке "Хезболлы". Девять пострадавших находятся в критическом и тяжелом состоянии. По данным The Jerusalem Post, со стороны Ливана были запущены три дрона, системы ПВО перехватили два из них, один беспилотник достиг района населенного пункта Биньямина.

- У ФБР нет доказательств того, что мужчина, которого задержали с оружием во время субботнего митинга Дональда Трампа в Калифорнии, пытался убить экс-президента, сообщил телеканал CNN. Секретная служба США считает, что инцидент не повлиял на защитные операции, и Трампу не угрожала никакая опасность.

- Джо Байден сообщил о готовности Вашингтона к переговорам с Москвой, Пекином и Пхеньяном о сокращении ядерных вооружений без предварительных условий.

- Генштаб КНДР распорядился привести в готовность артиллерию на границе с Южной Кореей на фоне возможного нарушения воздушного пространства южнокорейскими БПЛА, сообщила радиостанция "Голос Кореи". В октябре Сеул трижды запускал беспилотники над Пхеньяном для распространения листовок. МИД КНДР назвал это провокацией.

- Китай начал масштабные военные учения "Совместный острый меч - 2024Б" с участием армии, военно-морских, воздушных сил и ракетных войск в Тайваньском проливе, а также к северу, югу и востоку от острова. Госдеп США заявил, что Вашингтон всерьез обеспокоен проведением военных учений вокруг Тайваня и призывает к сдержанности.