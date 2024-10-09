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Палестинские медики сообщили более чем о 42 тыс. жертв израильских ударов в Газе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В результате израильских атак по сектору Газа погибли около 42 тыс. человек, более 97,7 тыс. пострадали, сообщает в среду "Аль-Джазира" со ссылкой на данные палестинских медиков.

По данным служб здравоохранения сектора Газа, за все время конфликта Израиля и ХАМАС в анклаве погибли как минимум 42 010 человек, 97 720 получили ранения.

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При этом только за последние 24 часа погибли 45 палестинцев и 130 пострадали.

Израильская сторона неоднократно выражала сомнения в точности передаваемых палестинской стороной данных о погибших.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, в результате которого были убиты около 1,2 тыс. человек и 251 были взяты в заложники. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 09 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа
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