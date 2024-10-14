Шеф Пентагона обеспокоен тяжелой гуманитарной ситуацией в секторе Газа

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом выразил обеспокоенность по поводу обострения гуманитарного кризиса в Газе, сообщает Минобороны США.

"Министр Остин вновь выразил обеспокоенность по поводу тяжелой гуманитарной ситуации в Газе и подчеркнул, что в ближайшее время необходимо предпринять шаги для ее урегулирования", - говорится в заявлении Пентагона.

Глава министерства обороны США также подчеркнул важность принятия Израилем всех необходимых мер для обеспечения охраны Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), а также "необходимость перехода от военных операций в Ливане к дипломатическим мерам для обеспечения безопасности гражданских лиц по обе стороны границы как можно скорее".

Кроме того, Остин выразил соболезнования в связи с гибелью солдат армии обороны Израиля в результате атаки беспилотника "Хезболлы".

"Министр Остин подтвердил глубокую приверженность США обеспечению безопасности Израиля, продемонстрированную сегодня объявлением о размещении в ближайшие дни в Израиле батареи противоракетной обороны THAAD", - отметили в военном ведомстве.

Ранее вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис призвала Израиль сделать больше для облегчения доставки гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа на фоне сообщений Всемирной продовольственной программы ООН о том, что помощь не поступала в эту часть сектора почти две недели.

"Гражданские лица должны быть защищены и иметь доступ к продовольствию, воде и медикаментам. Международное гуманитарное право должно соблюдаться", - написала Харрис в социальных сетях.