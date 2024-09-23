Подозреваемый в попытке покушения на Трампа сообщал об этих планах свидетелю

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Райан Уэсли Раут, подозреваемый в попытке покушения на Дональда Трампа в гольф-клубе во Флориде, за несколько месяцев до этого написал записку с планами убить экс-президента США и с предложением вознаграждения тому, кто это сделает, сообщает The Hill.

Газете сослалась на документ, представленный суду обвинением к заседанию о мере пресечения Рауту. Гособвинение намерено использовать документ среди аргументов того, что фигуранта дела нельзя освобождать.

"18 сентября с правоохранительными органами связался свидетель, который утверждал, что Раут несколько месяцев назад оставил у него дома коробку. После того, как свидетель узнал об инциденте 15 сентября, он открыл коробку. (...) В ней в том числе было написанное от руки письмо, адресованное "Миру", - сказано в ходатайстве прокурора по Южному округу Флориды Маркензи Лапойнта.

"Это было покушение на Дональда Трампа, но я вас подвел. Я старался изо всех сил и вложил в это всю смелость, на которую был способен. Теперь вам предстоит завершить работу, и я предлагаю $150 тысяч тому, кто сможет ее завершить", - написал Раут.

Кроме письма, в коробке, по словам неназванного свидетеля, были другие письма и патроны.

В документах гособвинения также говорится, что в течение примерно месяца до попытки покушения телефон Раута посылал сигналы башням связи в окрестностях этого гольф-клуба и резиденции Трампа Мар-а-Лаго. При обыске в машине подозреваемого нашли составленный от руки список дат и мест проведения мероприятий с участием Трампа, добавляет The Hill.

AP уточняет, что подозреваемый написал письмо, предполагая, что покушение не увенчается успехом.

"Его записная книжка была исписана критикой правительств России и Китая и заметками о том, как присоединиться к боевым действиям на стороне Украины", - сообщает агентство.

В машине обвиняемого также обнаружили шесть мобильных телефонов.

Эти улики призваны подкрепить утверждения прокуратуры о том, что Раут намеревался убить Трампа до того, как попытку предотвратили агенты Секретной службы, отмечает AP.

Ожидается, что официально Рауту предъявят обвинения в суде 30 сентября. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф на сумму около $500 тысяч.

15 сентября во Флориде недалеко от гольф-клуба, в котором находился Трамп, произошла стрельба. Как считает следствие, Раут был вооружен штурмовой винтовкой и находился возле клуба, когда экс-президент играл в гольф. Он смог просунуть ствол винтовки сквозь сетчатое ограждение гольф-клуба. Секретная служба заметила его и открыла огонь. После этого Раут, так и не успевший выстрелить в Трампа, попытался на машине скрыться с места происшествия, но в итоге был задержан.