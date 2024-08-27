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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:21

В Еврокомиссии проверяют заявленное Telegram количество пользователей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия проверяет, можно ли отнести Telegram к числу очень крупных онлайн-платформ (VLOP), поскольку на данный момент заявленный компанией 41 млн пользователей не соответствует этой категории, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье.

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"Мы оцениваем эти цифры, чтобы быть уверенными, что они точные. Мы находимся в контакте с платформой. В настоящий момент Telegram не классифицирован как VLOP, и сейчас национальным властям Франции надлежит проверить, следует ли он правилам DSA (регламента ЕС Digital Services Act - ИФ)", - сказал Ренье.

Еврокомиссия контролирует на соответствие DSA очень крупные онлайн-платформы и поисковые системы, которые имеют более 45 млн пользователей в ЕС. Независимо от размера, оперирующие в ЕС платформы и поисковые системы должны были опубликовать свое количество пользователей до 17 февраля 2023 года. Telegram заявил о 41 млн.

"Мы тщательно проводим эту проверку и когда придем к выводам, если того потребует результат, без колебаний определим Telegram как VLOP", - отметил Ренье, уточнив, что эту работу завершат очень скоро.

На уточняющие вопросы он ответил, что в ЕК определяют число пользователей, концентрируясь на медиа-социальном аспекте Telegram, а не на его службе мессенджера.

"Арест руководителя Telegram был осуществлен французскими властями на основе уголовного права Франции. Не нам следует высказываться о расследовании национального характера", - продолжил представитель ЕК.

"DSA существует не для какой-либо цензуры. В основе DSA - свобода выражения. Единственная вещь, которую мы требуем от платформ, - это удалять незаконный контент, как только пользователи уведомляют об этом платформу. Платформа должна реагировать в таком случае и удалять незаконный контент. (...) DSA не определяет, что является незаконным. Это определено в национальных и международном законодательствах", - объяснил Ренье.

Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции 24 августа по приземлении в парижском аэропорту Ле-Бурже. Согласно заявлению французской прокуратуры, Дурова подозревают в пособничестве в совершении 12 преступлений: все они связаны с использованием Telegram. В частности, упоминается о проведении через него незаконных транзакций, об использовании платформы мошенниками.

Хроника 25 – 27 августа 2024 годаЗадержание Павла Дурова во Франции
Telegram Еврокомиссия Павел Дуров Франция Тома Ренье
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