ВВС Израиля перехватили запущенную с территории Йемена баллистическую ракету

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник сообщила о перехвате баллистической ракеты, запущенной с территории Йемена.

"ВВС Израиля успешно сбили ракету класса "земля-земля", запущенную с йеменской территории", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

По данным The Times of Israel, ракету уничтожили с помощью системы ПРО Arrow, "которая предназначена для ликвидации баллистических ракет".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.