Поиск

ВВС Израиля перехватили запущенную с территории Йемена баллистическую ракету

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник сообщила о перехвате баллистической ракеты, запущенной с территории Йемена.

"ВВС Израиля успешно сбили ракету класса "земля-земля", запущенную с йеменской территории", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

По данным The Times of Israel, ракету уничтожили с помощью системы ПРО Arrow, "которая предназначена для ликвидации баллистических ракет".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Хроника 07 октября 2023 года – 07 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Йемен ЦАХАЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Иран подготовил минимум 10 сценариев контрмер на случай удара Израиля

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные наносят очередные удары по Бейруту

ЕС рассматривает идею добровольного выделения помощи Украине странами-членами

ЕС рассматривает идею добровольного выделения помощи Украине странами-членами

Финансовые активы домохозяйств мира в 2023 году выросли на 7,6%

Финансовые активы домохозяйств мира в 2023 году выросли на 7,6%

В Великобритании в сентябре жилье подорожало максимально с ноября 2022 года

В Великобритании в сентябре жилье подорожало максимально с ноября 2022 года

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие и исследование микроРНК

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие и исследование микроРНК

В Грузии вновь инициировали процедуру импичмента президента страны

В Грузии вновь инициировали процедуру импичмента президента страны

Цена нефти Brent снизилась до $77,8 за баррель

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС по всему сектору Газа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });