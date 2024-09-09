ФРГ введет временный контроль на всех сухопутных границах с 16 сентября

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Власти ФРГ в понедельник объявили о решении с 16 сентября ввести временный контроль на всех сухопутных границах страны с целью сокращения потока нелегальных мигрантов, сообщает Associated Press со ссылкой на МВД Германии.

"Министерство уведомило Евросоюз о решении ввести на полгода пограничный контроль на сухопутных границах с Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Данией", - информирует агентство.

"Мы укрепляем нашу внутреннюю безопасность посредством принятия конкретных мер и продолжаем занимать жесткую позицию в отношении нелегальной миграции", - заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер.

Ранее ФРГ также ввела контроль на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией.

Германия входит в Шенгенскую зону, участники которой отменяют пограничный контроль на внутренних границах. Однако в случае чрезвычайных событий этот контроль разрешено на время возобновлять.