Орбан представил в Европарламенте программу председательства Венгрии в Совете ЕС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге представил программу председательства его страны в Совете ЕС.

"Самое важное заключается в том, что наш союз должен меняться. Мы как председательство являемся катализатором таких изменений. Решения должны приниматься не председательством, а государствами-членами и институтами союза. То есть мы указываем на проблемы и предлагаем решения для этих проблем в интересах благосостояния, безопасности и мира в Европе", - заявил Орбан.

Он остановился на проблемах конкурентоспособности и миграции. В частности, неоднократно ссылаясь на доклад бывшего председателя Европейского центрального банка Марио Драги, премьер указал на отставание ЕС в экономическом росте от США и Китая.

В частности, он отметил высокие цены на энергоносители в Европе как причину торможения европейской экономики.

"Следствием того, что больше не покупаются российские энергоносители, является уменьшение ВВП", - сказал Орбан. Он призвал к сокращению административных барьеров и отказу от чрезмерного регулирования со стороны Брюсселя, чтобы "цены на энергию стали доступными".

Говоря о проблеме миграции, глава венгерского правительства призвал улучшить защиту внешних границ ЕС. Кроме того, средством борьбы против нелегальной иммиграции он считает создание пунктов регистрации прибывающих мигрантов за пределами Евросоюза. "Когда люди попадают на территорию союза, не удается их отправить обратно. Единственное решение в том, чтобы допускать на союзную территорию тех, кто получил на это предварительное разрешение. Любые другие решения иллюзорны. Европейский режим убежища не функционирует", - считает Орбан.

Выступившая в прениях председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подвергла критике политику венгерских властей. Среди обвинений, в частности, прозвучала покупка Венгрией российских энергоносителей, а также предоставление россиянам виз по схеме, в которой она видит "угрозу безопасности не только для Венгрии, но и для всех государств-членов".

"Говоря о том, кого впускать: как может быть, что венгерское правительство приглашает граждан России в наш союз без дополнительных проверок безопасности?" - задала вопрос фон дер Ляйен.

С резкой критикой политики правительства Венгрии выступили руководители ряда фракций ЕП и многие депутаты.

Отвечая на критику, Орбан заявил: "Вы депутаты и можете делать всё, что хотите. Но меня удивила председатель Европейской комиссии (...). Как гласят договоры о Европейском союзе, комиссия - это их гарант, и ее работа заключается в том, чтобы охранять договоры. Речь о том, что ей следует избегать политических дебатов и работать в нейтральной манере. Но председатель меняет порядок: комиссия больше не гарант договоров, а политический инструмент".