Генсека НАТО не тревожит возможное возвращение Трампа на пост президента

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте заявил журналистам, что не видит причин опасаться победы на выборах в США экс-президента Дональда Трампа, и предположил, что тот согласится продолжать поддерживать Киев.

"Серьезно, перестаньте волноваться из-за президентства Трампа. Мы не знаем, кто победит. Я буду работать с Камалой Харрис, если ее выберут, и я буду работать с Дональдом Трампом, если выберут его", - сказал он.

По мнению Рютте, Трамп понимает, что конфликт на Украине "касается не только Киева, но и безопасности самих США". Он также отметил, что в НАТО знают о двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе США.

Генсек добавил, что успешно взаимодействовал с Трампом, когда тот был президентом США, а сам Рютте руководил правительством Нидерландов.

Он подчеркнул, что не беспокоится о том, что поддержка Украины США может прекратиться в случае победы Трампа, потому что все политические силы в США заинтересованы в ее продолжении.

Выборы президента в США пройдут 5 ноября.

Рютте находится в Лондоне, где проводит встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.