Лидеры стран ЕС и Персидского залива призвали к миру на Ближнем Востоке

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по итогам прошедшего в Брюсселе саммита призвали к деэскалации в секторе Газа и Ливане, а также к диалогу с Ираном.

"Мы обеспокоены ростом напряженности в ближневосточном регионе и призываем все стороны проявить сдержанность, предотвратить дальнейшую эскалацию и принять участие в международных дипломатических усилиях для завершения текущего деструктивного цикла насилия", - говорится в совместном заявлении.

В ЕС и ССАГПЗ призывают к немедленному перемирию в Газе, освобождению удерживаемых там заложников и немедленному доступу населения к гуманитарной помощи. Также стороны выразили беспокойство в связи с развитиями событий в Ливане и призывали к немедленному перемирию там.

Они отметили важность дипломатических взаимодействий с Ираном для деэскалации ситуации в регионе и призвали Тегеран стремиться к снижению напряжения.