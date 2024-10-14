Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" покинет МКС не ранее 18 октября

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Отстыковка космического корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Александра Гребенкина от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю перенесена на пятницу, 18 октября, из-за непогоды в районе приводнения, сообщило NASA.

Это уже четвертый перенос расстыковки. Изначально она планировалась 8 октября, затем ее переносили на 10, 13 и 14 октября из-за урагана в районе Мексиканского залива.

В состав международного экипажа миссии Crew-8 помимо Гребенкина входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они находятся на станции с начала марта.

Предполагается, что корабль совершит мягкое приводнение в районе Мексиканского залива у берегов Флориды.