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Байден отметил отсутствие единого мнения у Запада о дальнобойном оружии для Украины

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил по итогам визита в Германию, что западным союзникам пока не удается достичь консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России, сообщает Bloomberg.

16 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США сохраняют в силе запрет на применение американского оружия для дальнобойных ударов по территории России.

Ранее британская радиостанция LBC со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена опасается, что изменение политики в отношении использования Украиной дальнобойного оружия может навредить предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис. По данным радиостанции, США и Великобритания в итоге, возможно, одобрят использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по России, но сделают это "тайно", а официально объявят о решении только после того, "как первые ракеты будут запущены".

Байден ранее заявлял, что идет проработка вопроса о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал Sky News, что не исключено, что президент США позволит Украине наносить ракетные удары вглубь российской территории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что в Кремле предполагают, что США уже приняли решение снять ограничения на использование ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России. Песков пообещал соответствующий ответ Вашингтону на такое решение.

США Энтони Блинкен Украина Джо Байден Дмитрий Песков ATACMS
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