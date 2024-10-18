Байден отметил отсутствие единого мнения у Запада о дальнобойном оружии для Украины

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил по итогам визита в Германию, что западным союзникам пока не удается достичь консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России, сообщает Bloomberg.

16 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США сохраняют в силе запрет на применение американского оружия для дальнобойных ударов по территории России.

Ранее британская радиостанция LBC со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена опасается, что изменение политики в отношении использования Украиной дальнобойного оружия может навредить предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис. По данным радиостанции, США и Великобритания в итоге, возможно, одобрят использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по России, но сделают это "тайно", а официально объявят о решении только после того, "как первые ракеты будут запущены".

Байден ранее заявлял, что идет проработка вопроса о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал Sky News, что не исключено, что президент США позволит Украине наносить ракетные удары вглубь российской территории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что в Кремле предполагают, что США уже приняли решение снять ограничения на использование ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России. Песков пообещал соответствующий ответ Вашингтону на такое решение.