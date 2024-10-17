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Остин призвал власти Израиля работать над улучшением гуманитарной ситуации в Газе

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с главой минобороны Израиля Йоавом Галантом отметил действия Израиля по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа и призвал предпринимать дальнейшие шаги, сообщил Пентагон.

"Министр призвал правительство Израиля продолжать предпринимать шаги по урегулированию тяжелой гуманитарной ситуации, отметив недавние действия Израиля по увеличению объема гуманитарной помощи, поступающей в Газу", - говорится в сообщении военного ведомства США.

Министры также обсудили операции Израиля в Ливане и "более широкие вопросы региональной безопасности".

Шеф Пентагона еще раз подчеркнул важность принятия мер для обеспечения безопасности сил ВСООНЛ (Временные силы ООН в Ливане - ИФ) и ливанских вооруженных сил.

"Министр Остин подчеркнул необходимость поиска дипломатических путей для обеспечения безопасности гражданского населения по обе стороны израильско-ливанской границы как можно скорее", - отметили в Минобороны.

Кроме того, Остин и Галант обсудили развертывание комплекса противоракетной обороны THAAD в качестве поддержки США.

"Министр подтвердил непоколебимую, непреходящую и железную приверженность США безопасности Израиля и ясно дал понять, что США готовы защищать американский персонал, партнеров и союзников", - говорится в сообщении Пентагона.

Ранее сообщалось, что Вашингтон направил властям Израиля письмо, в котором потребовал за месяц улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа, если Израиль хочет продолжать стабильно получать американское оружие.

В письме говорится, что в последние месяцы гуманитарная ситуация в секторе Газа значительно ухудшилась, в частности, в Вашингтоне наблюдают уменьшение поставок помощи в анклав.

Вашингтон Израиль Ллойд Остин Пентагон Газа
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