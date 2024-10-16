Землетрясение магнитудой 6 произошло в Турции

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6 зафиксирован в центральной части Турции в среду, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 10:46 по Москве землетрясения находился в 38 км восточнее города Малатья.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США также оценила магнитуду землетрясения в 6, очаг землетрясения, по данным американских сейсмологов, находился на глубине 10 км.