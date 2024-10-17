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ЦАХАЛ проверяет информацию о возможной гибели лидера ХАМАС

ЦАХАЛ проверяет информацию о возможной гибели лидера ХАМАС
Лидер движения ХАМАС Яхья Синвар
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля и израильская спецслужба "Шин Бет" проверяют информацию о том, что в результате военной операции в секторе Газа мог быть убит лидер движения ХАМАС Яхья Синвар, сообщил телеграм-канал ЦАХАЛа.

По словам военных, убиты три террориста. Сейчас силовики проверяют, нет ли среди убитых Яхьи Синвара. Личности погибших пока не установлены. В здании, где они находились, не найдены признаки присутствия заложников.

В конце сентября уже появлялись сообщения о гибели Синвара, но в ЦАХАЛе не стали их подтверждать или опровергать.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС напали на Израиль. Израиль продолжает ответную операцию против группировки.

Хроника 07 октября 2023 года – 17 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ Шин Бет Яхья Синвар сектор Газа
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