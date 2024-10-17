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Спикер Европарламента призвала усилить роль ЕС в деэскалации на Ближнем Востоке

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В связи с эскалацией в Ливане, затронувшей уже и силы ООН, как никогда важно найти срочное и устойчивое решение, считает председатель Европарламента Роберта Метсола. Она заявила об этом европейским лидерам на саммите Евросоюза в Брюсселе.

"Европа должна сыграть здесь свою роль, и мы не можем не делать этого. Позиция Европейского парламента ясна. Наши призывы к немедленному освобождению оставшихся заложников останутся неизменными. Наши призывы к прекращению огня останутся решительными. Наши действия в пользу деэскалации останутся сильными", - заявила она.

"И наша работа по достижению настоящего, достойного, устойчивого, долгосрочного мира в регионе, основанного на двух государствах, который обеспечит реальную перспективу палестинцам и безопасность Израилю, останется непоколебимой", - добавила Метсола.

По ее словам, Евросоюз не может "игнорировать волновые эффекты нестабильности". Она отметила, что то, что происходит вблизи границ ЕС, будь то в Восточной Европе, на Ближнем Востоке или в Северной Африке, имеет последствия для Европы, и "нигде не проявляется так явно, как в сфере миграции".

Европарламент Евросоюз Ливан ООН Роберта Метсола Израиль
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