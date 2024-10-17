Европарламент проголосует по кредиту Украине в 35 млрд евро на следующей неделе

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент Европарламента Роберта Метсола заявила на саммите Евросоюза, что 22 октября на пленарной сессии ЕП в Страсбурге будет рассмотрено предложение о макрофинансовой помощи Украине до 35 млрд евро.

"На следующей неделе Европейский парламент на пленарной сессии проведет окончательное голосование по поддержке Украины с помощью исключительного кредита макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд евро", - сказала она.

Затем, отвечая на вопросы на пресс-конференции, она отметила, что рассмотрение Европарламентом в ближайший вторник вопроса о выделении Украине до 35 млрд евро в качестве вклада ЕС в проект макрофинансовой помощи стран G7 в $50 млрд станет "самым сильным сигналом", какой ЕП может направить Киеву.

14 октября Комитет по внешней торговле Европарламента согласился с предложением Европейской комиссии о выделении Украине кредита до 35 млрд евро.