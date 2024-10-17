Боррель призвал ЕС добиться кардинального улучшения ситуации в энергетике Украины

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Евросоюзу нужно переломить ситуацию, когда сложилась в украинской энергетике в связи с кризисом в этой стране, Украина не сможет существовать без электричества, заявил журналистам перед саммитом ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

"Мы предоставляем новые генераторы. Но в последующие дни их уничтожают. И мы должны выйти из цикла "их уничтожают - мы чиним", - сказал он.

По его словам, 70% мощностей по выработке электроэнергии на Украине уничтожены. В связи с этим он заявил о необходимости усиливать потенциал ПВО Украины. Кроме того, он выразил надежду, что до истечения срока своих полномочий он добьется разблокирования средств Европейского фонда и мира и предоставление Киеву больше военной помощи.