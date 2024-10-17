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Израильское ТВ сообщило о ликвидации лидера ХАМАС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу политбюро ХАМАС Яхью Синвара в ходе удара по зданию в секторе Газа, сообщают в четверг израильские СМИ со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"Лидер ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован", - информирует Channel 12 со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Официально гибель Синвара в израильской армии пока не подтвердили. Там пояснили, что проверяют информацию о его возможной ликвидации.

Телеканал также передает, что удар, в результате которого мог погибнуть Синвар, был нанесен в среду. Израильские военные увидели, как несколько бойцов ХАМАС входят в здание в секторе Газа, после чего по нему был нанесен удар, и оно обрушилось. Уже после этого солдаты ЦАХАЛ обнаружили, что один из погибших был похож на главу политбюро ХАМАС.

Синвар стал преемником Исмаила Хании, погибшего в июле в Тегеране. Иранская сторона возложила на Израиль ответственность за гибель Хании.

Хроника 07 октября 2023 года – 17 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ Яхья Синвар
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