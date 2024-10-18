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В Иране заявили, что смерть лидера ХАМАС укрепит дух палестинского сопротивления

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Представительство Ирана при ООН заявило, что обстоятельства гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара укрепят "дух сопротивления".

"Он станет примером для молодежи и детей, которые будут продолжать его путь к освобождению Палестины. Пока существуют оккупация и агрессия, сопротивление будет продолжаться", - говорится в заявлении постпредства Ирана при ООН.

По мнению Ирана, мусульмане будут восхищаться "мучеником Синваром, стоящим на поле боя (...) лицом к лицу с врагом", и "дух сопротивления укрепится".

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что ликвидировала главу политбюро группировки ХАМАС Яхью Синвара в ходе удара в секторе Газа.

ХАМАС Иран Газа ООН
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