В Иране заявили, что смерть лидера ХАМАС укрепит дух палестинского сопротивления

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Представительство Ирана при ООН заявило, что обстоятельства гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара укрепят "дух сопротивления".

"Он станет примером для молодежи и детей, которые будут продолжать его путь к освобождению Палестины. Пока существуют оккупация и агрессия, сопротивление будет продолжаться", - говорится в заявлении постпредства Ирана при ООН.

По мнению Ирана, мусульмане будут восхищаться "мучеником Синваром, стоящим на поле боя (...) лицом к лицу с врагом", и "дух сопротивления укрепится".

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что ликвидировала главу политбюро группировки ХАМАС Яхью Синвара в ходе удара в секторе Газа.