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Что случилось этой ночью: пятница, 18 октября

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава Федерации тенниса РФ Тарпищев предложил кандидатуру министра спорта Дегтярева на пост президента ОКР. Дегтярев заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост.

- Судно "Григорий Ловцов" перевернулось в порту Сахалина из-за сильного крена при перегрузке. Три члена экипажа судна спасены, ведутся поиски еще четверых.

- Семь грузовых вагонов сошли с рельс во Владимирской области. Пострадавших и повреждений путей нет.

- Власти Израиля после гибели лидера ХАМАС пообещали продолжать борьбу против группировки. В Иране заявили, что смерть лидера укрепит дух палестинского сопротивления.

- "Хезболла" заявила о начале нового этапа войны с Израилем. В заявлении организации отмечается, что новая фаза противостояния будет "раскрыта в ходе развития событий в ближайшие дни".

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