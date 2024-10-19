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Глава МИД Ирана выразил надежду на перемирие в Газе и в Ливане

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Тегеран выступает за перемирие между Израилем и движениями ХАМАС и "Хезболла", однако готов и к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, заявил в субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Мы видим серьезный риск масштабной войны. Никто ее не хочет, кроме сионистского режима (так в Иране называют израильские власти - ИФ)", - заявил он в ходе визита в Турцию. Его слова приводит агентство EFE.

"Мы выступаем за мирное урегулирование конфликтов (между Израилем, ХАМАС и "Хезболлой"), - добавил Аракчи. - Но при этом мы готовы и на случай реализации других сценариев".

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 19 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Иран Аббас Аракчи Ливан ХАМАС Хезболла Израиль сектор Газа
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