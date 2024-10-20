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Иран отрицает причастность к атаке беспилотников на резиденцию Нетаньяху

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Иранские власти отвергли утверждения, что Тегеран имеет отношение к запуску беспилотников с ливанской территории по резиденции израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Кесарии, сообщает IRNA.

"Мы уже осуществили ответные меры против израильского режима. Действия, о которых идет речь, предприняло движение "Хезболла" в Ливане", - цитирует агентство заявлении постпредства Ирана при ООН.

В свою очередь представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в ответ на вопрос о роли Ирана в этой атаке заявил, что "сионистский режим (так в Иране называют израильские власти - ИФ), основан на лжи и искажении фактов".

В миреДрон врезался в здание близ резиденции Нетаньяху в КесарииДрон врезался в здание близ резиденции Нетаньяху в КесарииЧитать подробнее

Накануне беспилотник врезался в здание в городе Кесария около частной резиденции Нетаньяху. Премьера и его супруги не было дома в момент инцидента. Всего, по данным израильской стороны, с территории Ливана в субботу утром запустили три дрона в направлении Израиля. Два удалось сбить, а еще один смог долететь до города.

Нетаньяху заявлял, что "агенты Ирана, которые пытались убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку".

The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатический источник сообщало, что Израиль планирует принять ответные меры в связи с инцидентом. "Хезболла" является ставленником Ирана, поэтому Иран также несет ответственность за этот инцидент", - добавил источник.

Иран Израиль Биньямин Нетаньяху Кесария Ливан Хезболла
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