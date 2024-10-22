В "Хезболле" взяли на себя ответственность за атаку БПЛА на резиденцию Нетаньяху

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" во вторник взяло на себя ответственность за атаку беспилотников в минувшую субботу на резиденцию израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Кесарии, сообщает агентство EFE.

"Исламское сопротивление заявляет о полной, всеобъемлющей и исключительной ответственности за операцию в Кесарии, целью которой был дом военного преступника и лидера Нетаньяху", - приводит EFE выдержку из заявления "Хезболлы".

В субботу беспилотник врезался в здание в городе Кесария около частной резиденции Нетаньяху. Премьера и его супруги не было дома в момент инцидента. Всего, по данным израильской стороны, с территории Ливана в субботу утром запустили три дрона в направлении Израиля. Два удалось сбить, а еще один смог долететь до города.

Нетаньяху заявлял, что "агенты Ирана, которые пытались убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку".

The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатический источник сообщало, что Израиль планирует принять ответные меры в связи с инцидентом. "Хезболла" является ставленником Ирана, поэтому Иран также несет ответственность за этот инцидент", - добавил источник.