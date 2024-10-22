Поиск

В "Хезболле" взяли на себя ответственность за атаку БПЛА на резиденцию Нетаньяху

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" во вторник взяло на себя ответственность за атаку беспилотников в минувшую субботу на резиденцию израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Кесарии, сообщает агентство EFE.

"Исламское сопротивление заявляет о полной, всеобъемлющей и исключительной ответственности за операцию в Кесарии, целью которой был дом военного преступника и лидера Нетаньяху", - приводит EFE выдержку из заявления "Хезболлы".

В миреИран отрицает причастность к атаке беспилотников на резиденцию НетаньяхуЧитать подробнее

В субботу беспилотник врезался в здание в городе Кесария около частной резиденции Нетаньяху. Премьера и его супруги не было дома в момент инцидента. Всего, по данным израильской стороны, с территории Ливана в субботу утром запустили три дрона в направлении Израиля. Два удалось сбить, а еще один смог долететь до города.

Нетаньяху заявлял, что "агенты Ирана, которые пытались убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку".

The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатический источник сообщало, что Израиль планирует принять ответные меры в связи с инцидентом. "Хезболла" является ставленником Ирана, поэтому Иран также несет ответственность за этот инцидент", - добавил источник.

Хроника 07 октября 2023 года – 22 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Хезболла Израиль Ливан Биньямин Нетаньяху
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Роскосмос" зафиксировал более 80 обломков разрушенного спутника Intelsat-33e

Туристам из РФ за рубежом массово отказывают в обмене долларов старого образца

В Индии начнут продавать водку "Русский стандарт"

В Индии начнут продавать водку "Русский стандарт"

Российская журналистка Паперная погибла в Узбекистане

Полноценного вступления в БРИКС новых участников в 2024 году не планируется

Полноценного вступления в БРИКС новых участников в 2024 году не планируется

В Южной Корее задумались об отказе от политики непредоставления оружия Украине

Цена нефти Brent опустилась ниже $74 за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже $74 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 22 октября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });