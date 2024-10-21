Израиль направил США свои требования для окончания войны в Ливане

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Израиль на прошлой неделе передал США документ со своими условиями для дипломатического урегулирования ситуации с Ливаном, сообщает Axios со ссылкой на двух американских и двух израильских чиновников.

По их данным, канцелярия премьер-министра Израиля передала документ в Белый дом в преддверии визита посланника президента США Джо Байдена Амоса Хохштейна в Бейрут в понедельник для обсуждения дипломатического решения конфликта.

Официальные лица США и Израиля уточнили, что министр Израиля по стратегическим вопросам Рон Дермер направил документ Хохштейну в четверг.

Как сообщили израильские чиновники, документ стал результатом переговоров Дермера с министерством обороны Израиля и армией обороны Израиля о принципах, которые Израиль требует включить в любое дипломатическое решение, направленное на прекращение войны с "Хезболлой".

По словам одного из собеседников портала, одно из требований заключается в том, чтобы армия обороны Израиля могла применять активные меры против перевооружения "Хезболлы" и восстановления ее военной инфраструктуры в районах южного Ливана.

Чиновник добавил, что Израиль также требует, чтобы его военно-воздушные силы имели свободу действий в воздушном пространстве Ливана.

Портал отмечает, эти два требования противоречат резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.

Как заявил Axios американский чиновник, маловероятно, что Бейрут и международное сообщество согласятся на эти условия, которые серьезно подорвут суверенитет Ливана.

Ожидается, что Хохштейн прибудет в Бейрут в понедельник и встретится с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати, спикером парламента Набихом Берри, а также другими официальными лицами Ливана и обсудит требования Израиля.

В воскресенье Берри заявил телеканалу Al Arabiya, что визит Хохштейна является "последним шансом перед выборами в США достичь урегулирования" войны в Ливане.

Он подчеркнул, что в Ливане существует консенсус в отношении резолюции ООН 1701, и ясно дал понять, что отказывается вносить в нее какие-либо поправки, чего, по сути, требует Израиль.

Резолюция СБ ООН 1701 была принята в 2006 году с целью положить конец Второй ливанской войне. Она подразумевает в том числе отвод израильских войск из Ливана.