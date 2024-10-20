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В ливанской армии заявили о гибели трех солдат от израильского удара

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Не менее трех ливанских военнослужащих погибли в воскресенье из-за удара Израиля, сообщает Al Arabiya со ссылкой на данные ВС Ливана.

Инцидент произошел на юге Ливана. По данным ливанской стороны, Израиль нанес удар по транспортному средству, на котором передвигались военные, на дороге между городом Ханин и деревней Айн-Эбель.

Таким образом, уточняет Al Arabiya, число ливанских военнослужащих, погибших с момента эскалации конфликта Израиля и движения "Хезболла" в минувшем сентябре, выросло до восьми.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничных районах на юге Ливана. Бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Хроника 07 октября 2023 года – 20 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ливан Израиль Хезболла
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