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ЦИК Молдавии признал состоявшимся референдум по вопросу европейской интеграции страны

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Конституционный референдум по вопросу европейской интеграции Молдавии признан состоявшимся, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

В миреЦИК Молдавии признал состоявшимся референдум по вопросу европейской интеграции страныЧитать подробнее

Согласно сообщению, на 19.00 (МСК) в референдуме приняло участие 43% избирателей, включенных в списки для голосования. Для признания референдума состоявшимися необходимо участие в голосовании не менее трети избирателей.

Такая же норма действует для признания состоявшимися выборов президента. По данным ЦИК на 19.00, в них приняли участие почти 50% избирателей.

Такая разница связана с тем, что партия социалистов и некоторые другие оппозиционные партии призвали своих бойкотировать референдум.

Активность избирателей в Молдавии была выше, чем на президентских выборах в 2020 году и на парламентских выборах 2021 года.

Молдавия
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