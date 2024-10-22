Моди заявил о готовности содействовать мирному урегулированию на Украине

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности содействовать мирному разрешению конфликта между Россией и Украиной.

"По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной: мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы отдаем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем", - заявил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.