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Песков сказал, что советник Моди не передавал Путину посланий от Зеленского

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не передавал никаких посланий от Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Стрельне в четверг на встрече с Путиным Аджит Кумар Довал рассказал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди поручил ему проинформировать российского президента о его встрече с Зеленским, состоявшейся ранее.

Отвечая на вопрос, передавал ли советник Моди какие-то слова Путину от Зеленского, Песков ответил: "нет".

Представитель Кремля продолжил: "не передавал. Он рассказал в основном о содержании контактов Моди в Киеве и об основе подхода Моди к урегулированию конфликта вокруг Украины. Но при этом речь не идёт о каком-то стройном мирном плане".

Дмитрий Песков Нарендра Моди Индия Владимир Путин Владимир Зеленский Украина
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