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В Индии анонсировали визит в РФ советника премьера для обсуждения Украины

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Советник премьера Индии по нацбезопасности Аджит Довал совершит визит в РФ 10 - 11 сентября, примет участие в обсуждении ситуации с Украиной, сообщает журнал India Today со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Довал обсудит мирные усилия, нацеленные на урегулирование российско-украинского конфликта. По данным журнала, советник планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также Довал примет участие во встрече представителей БРИКС по вопросам безопасности, добавили источники. "На полях" этой встречи Довал проведет переговоры с коллегами из РФ и КНР.

27 августа сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с Путиным конфликт на Украине и свой недавний визит в Киев.

"Мы обменялись мнениями по российско-украинскому конфликту, я поделился выводами после моего недавнего визита на Украину. Вновь озвучил твердую приверженность Индии поддерживать быстрое, прочное и мирное урегулирование конфликта", - написал Моди в социальной сети X.

По данным India Today, тогда Моди заявил о планах визита Довала в Москву для обсуждения идей мирного урегулирования по Украине. Дату возможной поездки Моди не назвал.

Нарендра Моди Киев Индия Украина Владимир Путин
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