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Парижская конференция собрала $1 млрд на гуманитарную и военную помощь Ливану

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Международная парижская конференция по Ливану собрала $1 млрд на гуманитарную и военную помощь республике, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Об этом пишет Liberation.

Из общей суммы порядка $800 млн собраны на конференции в Париже на оказание гуманитарной помощи Ливану, ещё $200 млн будут направлены ливанской армии.

Президент Франции Эммануэль Макрон, кроме того объявил о выделении для Ливана 100 млн евро и призвал к незамедлительному прекращению войны между движением "Хезболла" и Израилем. По словам Макрона, необходимо "подтвердить суверенитет Ливана" и "позволить ливанцам восстановить контроль над своей судьбой".

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов движения в приграничном районе на юге Ливана. В то же время члены "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Израиль Ливан Эммануэль Макрон Франция Жан-Ноэль Барро
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