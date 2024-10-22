США скоро определят объем участия в предоставлении Киеву займа в $50 млрд

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - США почти определили объем своего вклада в инициативу G7 по предоставлению Украине кредита на $50 млрд, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

"Говоря о займе $50 млрд, который лидеры стран G7 согласились предоставить Украине. (...) Мы очень близки к завершению согласования американской части этого кредита, - сказала министр. - Мы уже на 99% готовы".

По словам Йеллен, США все еще ждут гарантий от Евросоюза о введении более долгосрочного режима санкций для обеспечения того, чтобы прибыль от российских активов оставалась доступной. Сейчас санкции ЕС нужно единогласно продлевать каждые полгода.

"Мы попросили наших коллег из ЕС предоставить нам более подробные гарантии того, что активы останутся замороженными, и что вырученные средства будут доступны для погашения этого кредита. Пока мы не получили таких гарантий", - подчеркнула Йеллен.

В сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что США будут участвовать в инициативе G7, однако объем их вклада будет зависеть от внесения изменений в режим санкций ЕС против России.

"США сообщили ЕС, что выделят $20 млрд на масштабный план помощи Украине, возглавляемый G7, в случае, если союз усовершенствует режим антироссийских санкций, сделав его более предсказуемым", - информировало агентство.

Собеседники агентства подчеркнули, что даже если Евросоюз не внесет никаких изменений в положения по санкциям против РФ, Вашингтон все равно переведет средства для такого пакета помощи, "но в меньшем размере".

Изначально ЕС и США договорились, что внесут одинаковую сумму - приблизительно по $20 млрд от каждой стороны. Затем, после выдвинутого Вашингтоном требования, союз предложил со своей стороны 35 млрд евро, что эквивалентно приблизительно $39 млрд.

Венгрия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложила не принимать никаких решений по заблокированным активам России до президентских выборов в США 5 ноября. Однако Еврокомиссия заявила странам-участницам, что США могут присоединиться к инициативе даже после выборов, но ЕС должен завершить законодательную работу по этому вопросу к концу октября.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил ранее, что ЕС уже начал передавать доходы от замороженных активов России украинской стороне и странам союза, которые будут поставлять Киеву вооружение.

В июне участники саммита G7 в Италии достигли политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине. Речь шла о предоставлении Киеву кредитов в $50 млрд до конца этого года.