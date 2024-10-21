Возвращение Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на Землю снова отложили

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Отстыковка космического корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Александра Гребенкина от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю, планировавшаяся во вторник по московскому времени, отложена из-за непогоды в районе приводнения, сообщило в понедельник NASA.

"Руководство миссии продолжает следить за погодными условиями у побережья Флориды и приняло решение перенести запланированную в понедельник вечером расстыковку миссии Crew-8 на вторник в 21:05 по времени Восточного побережья США (на среду в 05:05 по Москве)", - говорится в сообщении.

Это уже восьмой перенос расстыковки. Изначально она планировалась 8 октября. Ее переносили из-за ураганов в районе Мексиканского залива.

В состав международного экипажа миссии Crew-8, помимо Гребенкина, входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они находятся на станции с начала марта.

Корабль после расстыковки с МКС должен совершить мягкое приводнение в районе Мексиканского залива у берегов Флориды.