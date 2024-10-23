Блинкен заявил о намерении Москвы вмешаться в ход второго тура выборов в Молдавии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены тем, что Россия, как он утверждает, "может попытаться вмешаться" в ход второго тура президентских выборов в Молдавии.

"В преддверии второго тура президентских выборов в Молдавии, который состоится 3 ноября, Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены" тем, что Россия "вновь попытается помешать" молдаванам реализовать суверенное право выбирать лидеров, утверждает Блинкен в заявлении, распространенном Госдепом.

Он сообщил, что США "продолжат поддерживать" усилия Молдавии "по обеспечению заслуживающего доверия, прозрачного и демократического процесса 3 ноября".

Российская сторона отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела Молдавии, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.